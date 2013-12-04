НБА и профсоюз игроков договорились о снижении зарплат на 25 процентов

Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, НБА и профсоюз игроков договорились о снижении заработной платы спортсменов на 25% из-за короноавируса.

Отмечается, что 1 мая баскетболистам будут осуществлены полные выплаты по зарплате. С 15 мая спортсмены начнут получать на 25 процентов меньше.

Ранее НБА предлагала удерживать до 50% заработной платы игроков.

Сезон был приостановлен 11 марта после того, как центровой «Юты» Руди Гобер сдал положительный тест на COVID-19.

Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?

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