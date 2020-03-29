Месси, тер Стеген и де Йонг – единственные игроки «Барсы», которых не отпустят в следующее трансферное окно (ESPN)

готова чаще включать игроков в трансферные сделки в следующее трансферное окно.

По информации ESPN, «блауграна» хочет подписать форварда и рассматривает в качестве трансферных целей нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и Неймара из «ПСЖ».

Также каталонцы заинтересованы в трансфере правого защитника, центрального защитника и центрального полузащитника.

В «Барселоне» понимают, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубу для реализации трансферных планов придется либо продавать игроков, либо включать их в сделки.

Единственными игроками, с которыми «Барса» гарантированно не расстанется в следующее трансферное окно, являются форвард , вратарь Марк-Андре тер Стеген и хавбек Френки де Йонг.

«Барса» отказалась от идеи вернуть Неймара этим летом. Приоритеты – продление Месси и трансфер Лаутаро (Catalunya Radio)