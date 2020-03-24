Геннадий Орлов: «Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Пандемия показывает, что в стране выбраны не те векторы развития»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о действиях органов власти в условиях пандемии коронавируса.

– Как вы считаете, должно ли правительство помогать футболу в условиях пандемии?

– У меня тогда вопрос к вам. А правительство зачем? Зачем оно существует? Оно должно помогать людям, для того его и выбирают.

Я смотрю на инструменты, придуманные нынешней властью. Кому нужны сейчас танки, ракеты, Росгвардия? Врачи нужны! А вторая проблема – учителя, образование. Это намного важнее для развития жизни.

А биологические бомбы, которые нас впереди ждут? Экология? За все это у природы будет с нами, с населением, расчет.

Я до сих пор не могу понять, кому там в голову пришло лет 10 назад вдруг убрать всех лесников как класс. Их просто выгнали с работы. Они следили за лесами, за деревьями, и лес более-менее был в форме. А потом, когда все эти пожары начались, выяснилось, что лесников-то вообще нет, некому следить. Только с самолетов смотрят и с вертолетов.

Все эти инструменты, которые придумываются, не работают. Ну как можно довести медицину… Начали показывать правду – ее ведь не скрыть.

Объявляют, что сотрудники полиции на улицах Москвы должны быть обязательно в масках. А маски им не дали (смеется). И их будут штрафовать!

Пандемия показывает всем нам, что не те направления развиваются в государстве, не те векторы выбраны. Понимаете? И это очень обидно.

– Спорту помогать должно государство сейчас?

– Обязательно нужно помогать, но не профессиональному, а тем местам, где дети воспитываются, будущее нации. Будущее же за детьми, за юношами.

Здесь государство обязано помогать. А если не будет помогать, то надо менять все правительство, — сказал Орлов.