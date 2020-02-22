Уткин зарубился с Соловьевым, Глушаков вспомнил конфликт с Каррерой, умер Стирлинг Мосс, ЦСКА лишится Сорокина и другие новости утра

1. Спортивный журналист Уткин и телеведущий Соловьев схлестнулись на ристалище, их оружие – слова. Василий назвал противника «педерастической обезьяной» и дал совет: «Будешь плохо сосать, заставят пересасывать». Политик Ройзман указал на недостаток выпадов Уткина, вступившись за загадочных педерастических обезьян.

2. Глушаков пришел в гости к Аршавину в новой телепередаче и вспомнил о знакомстве с Каррерой, о последовавшем за чемпионством «Спартака» конфликте с Массимо и о причинах ухода из «Локомотива», в котором Дениса угнетало отсутствие трофеев.

3. Скончался выдающийся гонщик Стирлинг Мосс, четырехкратный вице-чемпион «Формулы-1», победитель «24 часов Ле-Мана». Автоспортивный мир почтил его память.

4. Вратарь Сорокин отказался продлить контракт с ЦСКА. Он намерен перебраться в НХЛ, а именно в «Айлендерс». «Металлург» тоже лишится вратаря, но менее статусного – Демченко.

5. СКА может обменять ряд игроков, включая Каблукова и Кагарлицкого. В случае с Дергачевым вполне вероятен переход в «Спартак». В СКА может отправиться Хохлачев, с которым московская команда готова прекратить сотрудничество. Кроме того, «Спартак» продлит контракт с Рыловым.

6. Чтобы закрыть хоккейную тему и просто на случай, если кто забыл, сколько получают спортсмены: новичок ЦСКА Голдобин заработает 100 млн рублей за два сезона.

7. Лукаку, Мюллер, Джака, Габи Жезус и Томас Парти вошли в список недооцененных звезд футбола по версии ESPN.

8. «Тоттенхэм» не хочет продавать голеадора Харри Кейна «Ман Юнайтед» или другому конкуренту по АПЛ.

9. «Реал» готов возобновить тренировки, несмотря на чрезвычайную ситуацию с пандемией в Испании. Клуб определяется с датой.

10. Наконец, настоящая футбольная новость, которую вы так ждали: мама Неймара встречается с 22-летним бразильским киберспортсменом Рамосом.

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