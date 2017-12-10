Дарья Клишина: «Ситуация в Нью-Йорке плачевная. Жесткий карантин в России – логичное и правильное решение»

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина рассказала об ограничениях из-за эпидемии коронавируса в США, где она живет и тренируется.

«В Америке ситуация с карантином зависит от штата, в каждом штате – разные правила. Я в Атланте, штат Джорджия, и у нас официально от правительства было заявление, что мы имеем право выходить из дома.

Нам рекомендуют оставаться дома, но если мы хотим заниматься физической активностью, то имеем право выходить в парки. Во многих штатах выход из дома вообще запрещен, только в крайнем случае – за продуктами и в аптеку.



Прогнозируют, что пик по количеству зараженных в Америке придется на конец апреля. То, что сейчас творится в Нью-Йорке – это ужасно. Честно говоря, ситуация очень плачевная.

То, что в России ввели жесткий карантин, несмотря на то, что там не так много случаев заражения, как в других странах – самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», – сказала Клишина в подкасте Sportrecs.