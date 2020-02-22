Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN

Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.

Гранит Джака,

«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».

Томас Мюллер,

«В матче с «Челси» он действовал могущественно, связывая атаки и находя пространство там, где никто другой не смог бы».

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»

«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто – со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».

Ромелу Лукаку, «Интер»

«Лукаку все еще 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».

Томас Парти, «Атлетико»

«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».

Джо Гомес,

«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес – замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».