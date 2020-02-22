Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN

Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.
«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».
«В матче с «Челси» он действовал могущественно, связывая атаки и находя пространство там, где никто другой не смог бы».
Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»
«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто – со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».
«Лукаку все еще 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».
«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».
«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес – замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».