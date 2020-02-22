Лукаку, Мюллер и Габи Жезус вошли в список недооцененных звезд по версии ESPN

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Ник Эймс, автор сайта сети телеканалов ESPN, составил список самых недооцененных звезд мирового футбола.

Гранит Джака, «Арсенал»

«Джака не самый быстрый игрок, но его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду, пропускающую голы на еженедельной основе».

Томас Мюллер, «Бавария»

«В матче с «Челси» он действовал могущественно, связывая атаки и находя пространство там, где никто другой не смог бы».

Габриэл Жезус, «Манчестер Сити»

«Ему 23 года, он забивает примерно один раз за каждые 2,2 матча, часто – со скамейки запасных. В обозримом будущем он может принять корону от Агуэро».

Ромелу Лукаку, «Интер»

«Лукаку все еще 26 лет, и он уже забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача».

Томас Парти, «Атлетико»

«Парти прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим: неутомимый, преданный делу, высокоэффективный. Что не менее важно, он очень, очень хорош».

Джо Гомес, «Ливерпуль»

«Иногда трудно поверить, что ему всего 22 года. Гомес – замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами для столь молодого человека».

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