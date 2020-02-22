«Реал» готов возобновить тренировки, несмотря на ЧС в Испании. Клуб определяется с датой

«Реал» рассматривает возможность возвращения к тренировочным занятиям на фоне режима чрезвычайной ситуации, введенного в Испании из-за пандемии коронавируса.

В мадридском клубе полагают, что команда готова возобновить тренировки, однако решение пока не принято и точная дата не определена, сообщает Marca.

Главный врач «Реала» Нико Михич составляет протокол безопасности для игроков на случай возвращения к занятиям.

Королевский клуб первым в ушел на карантин 12 марта. Ранее стало известно, что сезон может возобновиться в конце мая.

«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки