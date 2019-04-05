СКА может обменять ряд игроков, включая Каблукова и Кагарлицкого

Несколько хоккеистов СКА, включая форвардов Илью Каблукова и Дмитрия Кагарлицкого, могут обменять в другие команды.

Сейчас клуб из Санкт-Петербурга изучает варианты обмена.

«СКА ставит на молодых и голодных, поэтому в настоящий момент клуб изучает варианты обмена ряда хоккеистов.

В их число, к примеру, входят Илья Каблуков, », – сообщил источник «Р-Спорт».

Контракты Каблукова и Кагарлицкого рассчитаны до конца сезона-2021/22.



32-летний Каблуков в минувшем сезоне провел 48 матчей и отметился тремя результативными передачами. Безголевая серия хоккеиста составляет 91 матч.

30-летний Кагарлицкий в 36 матчах сезона набрал 15 (4+11) очков. За последние два месяца до остановки чемпионата он не провел ни одного матча.

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