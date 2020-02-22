Харри Реднапп: «Если «Ливерпуль» не станет чемпионом, это будет фарс»

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Бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что сезон в английских чемпионатах всех уровней, приостановленных из-за коронавируса, необходимо завершить.

«Иногда мы слишком нежно относимся к игрокам. Мы говорим: «Они не могут играть так много матчей». Могут. Эти парни в форме. Они в любом случае предпочтут играть, а не тренироваться. Не вижу проблемы.

Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран. Если «Ливерпуль» не станет чемпионом, это будет фарс, за кого бы вы ни болели. Они были невероятны», – сказал Реднапп.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити».

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