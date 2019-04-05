Голдобин о коронавирусе: «В Канаде обстановка намного лучше, чем в России»

Форвард ЦСКА Николай Голдобин высказался о том, как повлиял на него этап в НХЛ, а также о ситуации с коронавирусом в Канаде.

– Вы ни разу не играли в за всю свою карьеру. Вам не страшно сейчас?

– Страшно. Но я слышал, что площадки будут уменьшать до канадских, поэтому я должен быстро освоиться.

– Нет после стольких лет за океаном некой американизации?

– Есть небольшая, да. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато (смеется). Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения.

– С друзьями из Канады связь поддерживаете? Как там сейчас обстановка?

– Намного лучше, чем у нас. Они сразу же ввели жесткий карантин. Люди отреагировали очень быстро. Поэтому у них уже все пошло на спад. У нас, наоборот, с каждой неделей все хуже и хуже, – заявил Голдобин.