Голдобин о коронавирусе: «В Канаде обстановка намного лучше, чем в России»

Форвард ЦСКА Николай Голдобин высказался о том, как повлиял на него этап в НХЛ, а также о ситуации с коронавирусом в Канаде.
– Вы ни разу не играли в КХЛ за всю свою карьеру. Вам не страшно сейчас?
– Страшно. Но я слышал, что площадки будут уменьшать до канадских, поэтому я должен быстро освоиться.
– Нет после стольких лет за океаном некой американизации?
– Есть небольшая, да. Вчера разговаривал с другом на английском, после этого на русском было тяжеловато (смеется). Но сейчас уже намного легче, чем сразу после возвращения.
– С друзьями из Канады связь поддерживаете? Как там сейчас обстановка?
– Намного лучше, чем у нас. Они сразу же ввели жесткий карантин. Люди отреагировали очень быстро. Поэтому у них уже все пошло на спад. У нас, наоборот, с каждой неделей все хуже и хуже, – заявил Голдобин.