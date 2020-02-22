Ташуев о чемпионате Беларуси и РПЛ: «Нет пропасти по цене-качеству. Спокойно обыгрывал российские команды на сборах»

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера», «Краснодара» и «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал свои слова о том, что чемпионат Беларуси по уровню выше РПЛ.

«Не совсем понимаю, почему вокруг моих слов поднимается такой шум. Я же имел в виду чистой воды математику. Сравните, какие деньги вкладываются в российский футбол, а какие – в белорусский. Просто сопоставьте бюджеты клубов.

При этом я бы не сказал, что разница между чемпионата велика.

Внимательно присмотритесь к чемпионату Белоруссии. Есть интересные игроки, тренеры, которые потом работают в РПЛ. Я прежде всего имел в виду такое понятие, как «цена-качество», а не спортивные показатели. Вот и все. Читайте между строк.

По вложению денег и отдаче разница действительно небольшая. Такова моя мысль. Я же знаю бюджеты белорусских клубов. У лидеров – всего 6 миллионов долларов в год! Представляете? А у середняков может быть и 500 тысяч или миллион. Всего лишь миллион. Кто же в РПЛ будет работать за такие суммы?

А по цене-качеству разница небольшая. Я же спокойно обыгрывал российские команды на сборах, когда тренировал . Да, мастерство футболистов «Зенита», «Локомотива», наверное, выше в два раза, чем у белорусских игроков. Но если смотреть глобально и брать в расчет вложенные средства, то пропасти никакой нет!

На мой взгляд, надо с уважением относиться ко всем людям. Неважно, кто перед тобой стоит – уборщица или директор фирмы. Я вот в первую очередь об этом.

В Белоруссии футболисты играют за довольно небольшие деньги, а уровень мастерства у них нормальный. Не настолько сильно отличается от российского.

В России тоже хватает проблем. Нам надо развивать детский футбол, поднимать мастерство. Мы ничего не выигрываем, не выходим в евровесну с такими огромными деньгами...

Так что давайте в первую очередь смотреть на себя, а не смеяться над соседями. Я поработал в Белоруссии, мне там в целом понравилось», – отметил Ташуев.

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