Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Спартак» потерял свой стиль игры. Команду могли бы тренировать Титов, Ананко, Парфенов, Булатов»

Бывший защитник Жерри-Кристиан Тчуйсе оценил игру московской команды.

– Сейчас многие из вашего состава «Спартака» тренеры – Ананко, Ковтун, Парфенов, Булатов, Титов, Бесчастных. Следите за их успехами?

– Да, слежу за спортивными новостями. У молодежи есть отличный шанс иметь в качестве тренеров великих игроков «Спартака».

– Некоторые считают, что «Спартаку» нужен тренер-легенда клуба. Однако после неудачи Аленичева об этом говорят осторожно. Мог бы кто-то из упомянутых людей возглавить команду?

– Почему бы не Ананко? Он же работал в «Спартаке». Мне он нравился как игрок. Или Титов. Пусть команду возглавит кто-то из них.

Я смотрел на «Спартак», когда там работал Аленичев. Результаты были не очень хорошими, но проблема в том, что ему не дали времени. За месяц-два или полгода команду сделать очень трудно.

– Как вам новый тренер ?

– Он прибыл не так давно, нужно дать ему время.

– Говорят, он дает команде нужные эмоции, адреналин. Согласны с этим?

– Я видел несколько игр под его руководством. По моему мнению, это очень средний футбол. Я вспоминаю, как играли мы – через пас, постоянные комбинации. Мы знали друг друга.

Они играют так, как будто только сейчас собрались. У нас же, когда мяч был у Титова или Парфенова, мы знали, куда бежать, как открываться.

– Кого можете выделить в составе команды? Кто нравится больше всех?

– Выделю Крала и Ларссона. Мы смотрели матчи вместе с сыном. Они мне понравились. Талантливые ребята.

– Русские футболисты не впечатлили?

– Нет.

– В России о «Спартаке» говорят больше, чем о любом другом клубе. А тренеров очень сильно критикуют. Почему так происходит?

– «Спартак» – огромный клуб и очень популярный. А критика – это часть жизни спортсмена, да и сама жизнь.

– Способен ли «Спартак» при Тедеско чего-то добиться?

– Сейчас «Спартак» потерял свой стиль игры. На мой взгляд, повторюсь, команду должен тренировать старейшина, который знает культуру клуба. Таким может быть Титов, Ананко, Парфенов, Булатов, – сказал Тчуйсе.

45-летний Тчуйсе – первый легионер, получивший российский паспорт. Камерунец играл за «Спартак» с 2000 по 2002 год.

Угрозы Тчуйсе, игнор Веллитона: история натурализации в сборной началась еще в начале нулевых