Уткин – Соловьеву: «Будешь плохо сосать, заставят пересасывать»

Спортивный журналист Василий Уткин продолжил полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Уткин сегодня ответил Соловьеву, назвавшему его больным: «Мне не интересно мнение педерастической обезьяны. Если правительство меня предает, я буду говорить».

«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», – написал Соловьев, отвечая Уткину и другому пользователю.

«Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать», – парировал Уткин.

Уткин об отношениях с Соловьевым: «Да срать ему на голову, мне все равно. Это не мой коллега»

«Он махровый русофоб». Владимир Соловьев вдохновляется комментариями Sports.ru