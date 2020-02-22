Уткин – Соловьеву: «Будешь плохо сосать, заставят пересасывать»

Спортивный журналист Василий Уткин продолжил полемику с телеведущим Владимиром Соловьевым.
Уткин сегодня ответил Соловьеву, назвавшему его больным: «Мне не интересно мнение педерастической обезьяны. Если правительство меня предает, я буду говорить».
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», – написал Соловьев, отвечая Уткину и другому пользователю.
«Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать», – парировал Уткин.
Уткин об отношениях с Соловьевым: «Да срать ему на голову, мне все равно. Это не мой коллега»
«Он махровый русофоб». Владимир Соловьев вдохновляется комментариями Sports.ru