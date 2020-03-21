Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным: «Мне не интересно мнение педерастической обезьяны. Если правительство меня предает, я буду говорить»

Спортивный журналист Василий Уткин вновь критически отозвался о телеведущем Владимире Соловьеве.

Ранее Соловьев остался недоволен словами Уткина о том, что ему «такое государство не нужно».

«А, это тот Василий Уткин, которому давно необходима профессиональная психиатрическая помощь? И вы хотите, чтобы мы комментировали то, что говорит этот глубоко больной несчастный человек?

Да вы посмотрите, как он выглядит. Ему нужна помощь, он выглядит тяжело и глубоко больным», – заявил Соловьев.

«Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, как мое правительство меня предает, я буду говорить ему что хочу и когда захочу.

И мне не будет интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, сбежавшей от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающей в России», – ответил Уткин в твиттере.

Уткин о карантине: «Мне такое государство не нужно. Я бы и сам дома отсиделся»

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