Мартен Фуркад: «Даже если бы я захотел прибегнуть к допингу, не знаю, с кем бы я мог связаться»

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал о заблуждениях, связанных с допингом в большом спорте.

«Даже если бы я захотел прибегнуть к допингу в своей карьере, не знаю, с кем бы я мог связаться. За десять лет карьеры на высшем уровне у меня не появилось таких контактов.

Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в спорте высших достижений – на каждом шагу», – сказал Фуркад.

«Я посвятил биатлону прекрасную часть жизни, а он взамен дал мне все». Пронзительное письмо Мартена Фуркада