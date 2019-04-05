Сорокин отказался продлить контракт с ЦСКА и намерен уйти в «Айлендерс» («СЭ»)

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин намерен покинуть клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, Шуми Бабаев, агент хоккеиста, заявил, что голкипер отказался продлевать контракт с армейцами и намерен подписать соглашение с «Айлендерс», как только будет свободен от контрактных обязательств.
Срок действующего соглашения Сорокина с армейцами истекает 30 апреля.
«Айлендерс» выбрали россиянина в 3-м раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.
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