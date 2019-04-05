Сорокин отказался продлить контракт с ЦСКА и намерен уйти в «Айлендерс» («СЭ»)

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин намерен покинуть клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Шуми Бабаев, агент хоккеиста, заявил, что голкипер отказался продлевать контракт с армейцами и намерен подписать соглашение с , как только будет свободен от контрактных обязательств.

Срок действующего соглашения Сорокина с армейцами истекает 30 апреля.

«Айлендерс» выбрали россиянина в 3-м раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.

Лу Ламорелло: «Все указывает на то, что Сорокин будет в «Айлендерс» в следующем сезоне»

Около 20 русских игроков КХЛ могут уехать в Америку. Это не катастрофа – ЦСКА пострадает, остальные не очень