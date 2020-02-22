«Тоттенхэм» не хочет продавать Кейна «МЮ» или другому конкуренту по АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вряд ли перейдет в в ближайшее трансферное окно.

Лондонский клуб не хочет продавать 26-летнего англичанина «МЮ» или другому конкуренту по Премьер-лиге, утверждает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «шпоры» могут продать Кейна за 200 млн фунтов из-за долгов. И сам футболист недавно не исключил возможного ухода из «Тоттенхэма», сказав, что хочет выигрывать трофеи.

Если Кейна продадут за 200 млн фунтов (225 млн евро), это будет рекордный трансфер в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара «Барселоне» 198 млн фунтов (222 млн евро).

В 20 матчах АПЛ в этом сезоне Кейн забил 11 голов.