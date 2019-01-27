Щербакова о словах Загитовой: «Если ты действительно выиграл все, то, наверное, можешь сказать, что больше ты никому ничего не должен»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала фразу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «я больше никому ничего не должна».

Эта фраза вынесена на обложку майского номера журнала Cosmopolitan, в котором будет опубликовано интервью Загитовой.

«Когда человек созревает для такого признания? Наверное, в случае Алины. В тот момент, когда ты понимаешь, что выиграл все турниры и нет ни одного из них, где бы ты не доказывал: ты – лучший.

А если у спортсмена остается какой-то старт, который ему не покорился, это придает ощущение необходимости что-то исправить. А если ты действительно выиграл все, то, наверное, можешь сказать, что больше ты никому ничего не должен.

Свои победы не считаю. Но многие из них для меня очень ценны, я их помню, и внутри они у меня хранятся. Победы отражаются в памяти ценой, какой они дались, а не галочкой в тетрадке», – рассказала Щербакова.

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