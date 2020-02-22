Глушаков о «Локо»: «Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение игроков, у меня там нет титулов. Решил уйти»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил период выступлений за в интервью ведущему передачи «Открытый показ» на Андрею Аршавину.

О роли капитана в «Локо»

«Был готов к этому, ведь долго играл за команду к тому моменту. Футболисты так решили. Тренером тогда, кажется, был Коусейру.

Мы хорошо выступили, в Лиге Европы дома победили «Атлетик»… Наверное, из-за этого и остался в «Локомотиве» еще на год, а не перешел в «Спартак» тогда».

О причинах ухода из «Локомотива» в 2013 году

«Отсутствие титулов угнетало. Увидел в журнале сравнение футболистов, у меня там нет титулов… И решил уходить. Как раз предложение имелось», – рассказал Глушаков.

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