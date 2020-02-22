Глушаков о Каррере: «До чемпионства все было идеально, после началось…»

Бывший капитан Денис Глушаков дал интервью ведущему передачи «Открытый показ» на Андрею Аршавину.

– Давай вспоминать чемпионский сезон. Начало года, Аленичева меняют на Карреру. Расскажи о своих первых впечатлениях об этом человеке.

– О каком?

– О Каррере. Можешь начать и с Аленичева. Ты расстроился, что его заменили? Справедливо это или нет?

– Давайте по порядку просто.

– Давай-давай, мы только рады.

– Андрюш, ты хочешь меня где-то поймать…

– Да можешь не ловиться. Если не хочешь пойматься, не ловись.

– Аленичев же работал, Аленичев набирал состав команды. Коллектив, да, и тренерский штаб. А потом не заладилось у нас что-то с Лигой Европы, по-моему, с АЕК. Ну, и он взял в штаб Карреру, так Карреру и оставили.

Мы ему доверились. Он нам доверил. Так что мы работали. В принципе, все нормально было. Команда была, коллектив был, результат был. Добились единого результата.

– Ты капитаном был. Приходит тренер. У вас были отличные отношения, мне кажется, или нет?

– Были отличные отношения, никто не говорит ничего. До чемпионства все было идеально, после чемпионства начались какие-то…

– До этого мы дойдем. Что изменил Каррера, возглавив команду?

– Он добавил физики и мотивации в команде. Жить команда начала.

– Повысил эмоциональный фон только?

– И эмоциональный фон, и добавился Пилипчук в команду. Он больше акцент давал на тактику, – ответил Глушаков.

Глушаков не боится заболеть, потому что ест чеснок – но вообще-то это помогает разве что самоизолироваться (спросили врачей)