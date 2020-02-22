Глушаков о Каррере: «До чемпионства все было идеально, после началось…»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью ведущему передачи «Открытый показ» на «Матч ТВ» Андрею Аршавину.
– Давай вспоминать чемпионский сезон. Начало года, Аленичева меняют на Карреру. Расскажи о своих первых впечатлениях об этом человеке.
– О каком?
– О Каррере. Можешь начать и с Аленичева. Ты расстроился, что его заменили? Справедливо это или нет?
– Давайте по порядку просто.
– Давай-давай, мы только рады.
– Андрюш, ты хочешь меня где-то поймать…
– Да можешь не ловиться. Если не хочешь пойматься, не ловись.
– Аленичев же работал, Аленичев набирал состав команды. Коллектив, да, и тренерский штаб. А потом не заладилось у нас что-то с Лигой Европы, по-моему, с АЕК. Ну, и он взял в штаб Карреру, так Карреру и оставили.
Мы ему доверились. Он нам доверил. Так что мы работали. В принципе, все нормально было. Команда была, коллектив был, результат был. Добились единого результата.
– Ты капитаном был. Приходит тренер. У вас были отличные отношения, мне кажется, или нет?
– Были отличные отношения, никто не говорит ничего. До чемпионства все было идеально, после чемпионства начались какие-то…
– До этого мы дойдем. Что изменил Каррера, возглавив команду?
– Он добавил физики и мотивации в команде. Жить команда начала.
– Повысил эмоциональный фон только?
– И эмоциональный фон, и добавился Пилипчук в команду. Он больше акцент давал на тактику, – ответил Глушаков.
Глушаков не боится заболеть, потому что ест чеснок – но вообще-то это помогает разве что самоизолироваться (спросили врачей)