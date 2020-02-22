Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман отреагировал на полемику с участием спортивного журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Уткин сегодня ответил Соловьеву, назвавшему его больным: «Мне не интересно мнение педерастической обезьяны. Если правительство меня предает, я буду говорить».

«Единственная претензия поступила Уткину от педерастических обезьян, они обижены сравнением с Соловьевым», – написал Ройзман в твиттере.

«Я извинюсь, Евгений!)» – написал Уткин, прикрепив фотографию двух обезьян.

Уткин об отношениях с Соловьевым: «Да срать ему на голову, мне все равно. Это не мой коллега»

«Он махровый русофоб». Владимир Соловьев вдохновляется комментариями Sports.ru