Евсеев верит Путину, Навка пояснила ситуацию с Загитовой и Аксеновым, Капризов отказался от контракта с ЦСКА и другие новости утра

1. Евсеев высказался о социально-политическом устройстве. По его словам, кроме Путина, варианта нет. Тренер «Уфы» верит президенту, который «поднял армию с низов, назначил Шойгу, любит нашу страну». Также Евсеев отметил, что футболисты получают столько денег, сколько заслуживают.

2. У хоккеиста Задорова свое мнение о стране и мире. Он считает, что пожилые люди в России выживают, и хочет требовать от государства улучшений. У них с Евсеевым мог бы получиться интересный разговор…

3. Фарфан фривольно высказался против снижения зарплат в «Локомотиве». Как только слова долетели до России, Джефф заявил, что это была шутка. Разъяснение выглядит крайне отшлифованным, но не может же быть, что текст просто прислали игроку из клуба?

4. Навка дала комментарий по поводу управленца Аксенова, которого подозревали в финансовых махинациях. Согласно пояснениям, он в полном объеме передал Загитовой деньги за шоу «Спящая красавица».

5. В КХЛ интересное время! Лучший бомбардир ЦСКА Капризов отказался продлить контракт с клубом и хочет сменить агента. Зато команда пополнится Голдобиным, который три года играл в системе «Ванкувера», а следующие два проведет в Москве.

6. СКА не будет продлевать контракты с центрфорвардом Лехтерей и защитником Зубаревым.

7. Московское «Динамо» почти договорилось о новом контракте со своим вторым бомбардиром Яшкиным. Впрочем, агент игрока отрицает, что соглашение уже достигнуто.

8. «Магнитка» предлагала Антипину двукратное понижение зарплаты. Защитник ранее получал 125 млн рублей в год, а теперь решил выйти на рынок свободных агентов.

9. Форвард «Эдмонтона» Кейв умер в возрасте 25 лет. Он был в медикаментозной коме после кровоизлияния в мозг.

10. «Матч ТВ» обеспечит трансляции служб из храмов Москвы, Санкт-Петербурга и Ватикана перед Пасхой.

11. Серию А могут возобновить 31 мая, а закончить сезон – в начале августа.

12. «Барселона» заплатила 980 тысяч евро компании I3 Ventures, критиковавшей игроков клуба в соцсетях и поддерживавшей имидж Бартомеу. Аудит признал, что сумма в разы выше рыночной.

13. Бэйл хочет остаться в «Реале», а Хамес готов уйти. Агент Мендеш общался с «МЮ» и «Ювентусом» на предмет трансфера колумбийца.

14. «Барселона» хочет, чтобы «Манчестер Сити» доплатил за Семеду в рамках обмена на Канселу.

15. Августовский турнир WTA в Монреале отменен из-за коронавируса. Возможно, мировой спорт не восстановится и к концу лета…

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