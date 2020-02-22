Серию А могут возобновить 31 мая и закончить сезон в начале августа

Стали известны возможные сроки возобновления сезона Серии А, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Если команды вернутся к тренировкам 4 мая, то смогут продолжить играть с 31 мая, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

Данный вариант будет обсуждаться на видеоконференции с участием представителей клубов 21 апреля.

Если сезон действительно возобновится 31 мая, а команды будут проводить игры каждые три дня, то сезон получится завершить в конце июля или в крайнем случае 3 августа.

После этого клубам дадут примерно месяц на отдых и подготовку, а новый сезон стартует в начале сентября.

Возможно, клубам из регионов, ставших эпицентрами коронавируса, – , «Интеру», «Аталанте» и «Брешии», – придется тренироваться и играть на нейтральных полях.

При этом стороны склоняются к тому, что все матчи придется проводить без зрителей, о возвращении людей на трибуны пока думать рано.