Мелкадзе о футбольной мечте: «Победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом»

Форвард Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, вспомнил о дебюте за красно-белых и поделился своей футбольной мечтой.

О неудачном дебюте в «Спартаке»

«Слишком рано я захотел заиграть в главной команде, поэтому так и получилось. Слишком молод был».

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«Какой футболист на моем месте ответил бы «нет»? Я не сказал бы, что слишком был в себе уверен. Если цели сложно достичь – это не значит, что я не сделаю все, чтобы ее добиться. Даже если это невозможно – надо все равно пытаться, прикладывать все усилия. Только тогда может что-то получиться.

На 80 процентов сейчас ни один футболист не выступает – наверное, только ветераны. В тот момент уверенность основывалась на том, что я могу играть, у меня для этого есть все данные. Просто их надо направить в нужное русло и правильно принимать решения на поле, не суетиться. Вот это надо было сложить».

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«Это победа в Лиге чемпионов за «Спартак»! Гол в финале не будет приоритетом. Хоть 30 матчей не буду забивать, главное – поднять этот трофей», – сказал Мелкадзе.

В этом сезоне Мелкадзе провел за 13 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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