Елена Вяльбе: «В 1937-м моего дедушку выслали в Магадан. В какой-то момент он отрубил себе кисть руки, потому что не мог больше работать»

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как ее дедушка и бабушка оказалась в Магадане во время репрессий 1930-х.

«Я родилась в Магадане. В свое время, в 1937 году, туда был выслан мой репрессированный дедушка. За что – неизвестно. К сожалению, его дело все еще засекречено. Он был военным атташе.

Бабушка – а они тогда не были расписаны, просто дружили – приехала за ним из Ленинградской области через несколько месяцев. В трюме парохода.

Она нашла его в 500 км от города. Было очень тяжело. В какой-то момент дедушка отрубил себе кисть руки. Просто не мог больше работать, копать землю – там же вечная мерзлота. Тогда его отправили в Магадан. Тоже в лагерь. Но там он был практически завхозом – выдавал белье.

А вот бабушку из первого лагеря не отпускали – она работала поварихой. И тогда она сварила руку в каше, чтобы ее тоже отправили в Магадан. В больницу.

Всю жизнь они прожили вместе с дедушкой. Очень любили друг друга», – сказала Вяльбе.

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