Вадим Евсеев: «Путину доверяю. Он поднял армию с низов, назначил Шойгу, любит нашу страну»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту?

Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен – по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо.

Третье – очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас – в квартирах. Вооружение на высшем уровне», – сказал Евсеев.

Вадим Евсеев: «Кроме Путина, варианта у нас нет. Какой Навальный? Давайте еще Собчак»