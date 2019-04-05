СКА не будет продлевать контракты с Лехтерей и Зубаревым («Р-Спорт»)

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СКА не будет продлевать контракты с двумя игроками – защитником Андреем Зубаревым и нападающим Йори Лехтерей. 

«СКА продолжает курс на омоложение состава и ведет поиск игроков на перспективу.

Йори Лехтеря и Андрей Зубарев по истечении контрактов покидают команду», – передает «Р-Спорт» сообщение источника, близкого к ситуации. 

32-летний Лехтеря набрал 30 (15+15) очков в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ

33-летний Зубарев выступал за СКА с 2015 года. В минувшем сезоне набрал 2 (0+2) очка в 32 матчах регулярки. 

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