«Барселона» хочет, чтобы «Сити» доплатил за Семеду в рамках обмена на Канселу

и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками по завершении сезона.

В Англию может перебраться , а в обратном направлении последовать Жоау Канселу.

По данным Diario Sport, инициатором сделки является агент Жорже Мендеш. Оба клуба положительно оценивают потенциальный обмен.

Тем не менее «Барселона» хочет, чтобы «Сити» доплатил, так как в клубе считают, что трансферная стоимость Семеду оценивается выше.

Напомним, Канселу перешел в «Сити» из в рамках сделки по Данило. В этом сезоне португалец провел за «Сити» 11 матчей в АПЛ.

Семеду вышел на поле в 21 игре «Барселоны» в и сделал три голевые передачи.