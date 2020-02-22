Фарфан о снижении зарплат в «Локо»: «Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Мне прислали бумажку на русском, я ничего не понял»

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Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан остался недоволен решением клуба о снижении зарплат из-за коронавируса.

«Пусть делают что хотят, но не трогают мои деньги. Они прислали мне бумажку на русском языке, я ничего не понял, порвал ее.

Они просто хотели мне поднасрать», – заявил Фарфан во время прямого эфира с экс-футболистом сборной Перу Роберто Гисасолой в инстаграме.

В нынешнем сезоне 35-летний перуанец не сыграл ни одного матча за «Локомотив».

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