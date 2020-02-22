Вадим Евсеев: «Футболисты получают столько, сколько заслуживают. У них психика разболтанная, находятся вдалеке от близких»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением о высказываниях тренера «Локомотива» Юрия Семина по поводу сокращения зарплат игроков из-за коронавируса.

«Не читал, только видел вырезки. Каждую ситуацию нужно оценивать по разному, есть качества разные, как попросить, сколько попросить. Тут только отношения футболист-руководитель. Футбол – игра номер один, и внимание будет всегда повышенное.

Много будет и недовольных людей. Они считают, что футболист получает много, а на самом деле столько, сколько заслуживает. Футболисты получают травмы, находятся вдалеке от близких. Психика у футболистов разболтанная.

А так да, Семин сказал, что нужно посмотреть на других, почему бы и нет. Согласен, не нужно искать несправедливость через футболистов», – сказал Евсеев.

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Семин о зарплатах: «Игроков нельзя обижать! Они из бедных семей, многие – из маленьких городов. Их семьи зависят от них»

Юрий Семин: «Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах»