Евгений Плющенко: «Не понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Это полный бред»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова хореографа и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха о том, что в условиях простоя из-за пандемии коронавируса ему нужна государственная поддержка.

– Илья Авербух, ваш коллега по организации ледовых шоу, на днях заявил, что ему в нынешних условиях нужна поддержка государства. Вам такая поддержка тоже нужна?

– На сегодняшний день нужна поддержка обычным людям. О шоу нужно забыть. Не совсем понимаю, почему частный предприниматель Авербух обращается за поддержкой к государству. Я считаю, что это полный бред.

Сейчас нужно помочь бабушкам и дедушкам, волонтерам, которые помогают старшему поколению. Нужно помочь нашим врачам. Слышал, что им добавили по 80000 рублей. Я считаю, что им надо еще добавить.

Еще раз скажу, что я знаю все изнутри, в курсе, что происходит, сколько людей попали в беду и в каком режиме работают врачи, наплыв огромный. Вот кому нужна поддержка. А шоу сейчас никому не нужны.

Мы в ту же историю попали. У меня все шоу закрылись. Все попали. Очень сложно будет и в дальнейшем, но что делать... Можно отчаиваться, но я не из таких людей. Нужно, наоборот, думать, как дальше жить и как выходить из этого.

– Вы как бизнесмен считаете достаточными меры, которые принимает правительство для поддержания бизнеса?

– У меня ситуация следующая. У меня частная школа, и я тоже попал. Я арендую каток – это огромные деньги, миллионы рублей каждый месяц. Плюс есть тренерский состав, который я распустил и тоже не знаю, что делать.

Но разве я должен бежать к правительству и говорить: «Давайте мне бабки»? Мне кажется, если ты сам решился вести бизнес, то и выходить из положения нужно самому.

Ну, давайте, государство будет помогать там какому-нибудь ресторану. Я считаю, что это полная чушь. Но это моя позиция. Не можешь, значит, иди работать в государственную сферу и будешь застрахован. А так... ты индивидуальный предприниматель, и все риски на тебе, – сказал Плющенко.

Илья Авербух: «Мои слова о помощи государства были выхвачены из контекста. Я не прошу поддержки с протянутой рукой»