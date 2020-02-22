Федун о сделке ОПЕК+: «Привел бы пример Брестcкого мира. Сделка с Германией была унизительной»

Владелец «Спартака» и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун поделился мнением о сделке ОПЕК+, предусматривающей сокращение добычи нефти.

Согласно условиям сделки, Россия снизит добычу с 11,3 до 8,5 млн баррелей в сутки.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», – отметил Федун.

По мнению Федуна, благодаря заключению соглашения Россия сможет сохранить диапазон цен на нефть в районе 30-40 долларов за баррель и будет получать около 70-80 миллионов долларов в день. Также новое соглашение позволит избежать нефтяной войны с Саудовской Аравией.

Брестский мир – договор от 3 марта 1918 года между РСФСР и Центральными державами, позволивший России выйти из Первой мировой войны.

Условия соглашения обязывали РСФСР вывести войска с территории отдельных стран, не претендовать на Прибалтику и часть Беларуси, демобилизовать армию и разоружить флот, а также выполнить ряд иных условий.

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