Фарфан о словах про снижение зарплат: «Это была шутка! Я разделяю шаг товарищей по клубу»

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан опубликовал комментарий касательно своих слов о снижении зарплат в клубе в условиях пандемии коронавируса.

«К сожалению, фраза, которую я произнес в эфире со своим другом Роберто Гисасолой, была неправильно истолкована.

Среди множества шуток была одна, которая касалась того, что я не согласен с понижением зарплаты. Этот момент был согласован всеми игроками клуба, в том числе мной, за несколько дней до этого эфира.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это была шутка! Я разделяю шаг, на который пошли все мои товарищи по клубу.

В трудные времена вы должны быть вместе, поэтому я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо», – сказано в заявлении в сторис инстаграма перуанца.

Мещеряков о словах Фарфана: «Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше нечего комментировать»