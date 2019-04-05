Капризов отказался продлить контракт с ЦСКА и хочет сменить агента (The Athletic)

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов отказался подписать новое соглашение с клубом, сообщает The Athletic.

Кроме того, по информации издания, хоккеист близок к заключению соглашения с агентством, сертифицированным Ассоциацией игроков НХЛ.

Сообщается, что агент Дэн Мильштейн больше не представляет интересы нападающего.

Мильштейн организовал три встречи между Капризовым и предыдущими генеральными менеджерами «Миннесоты» Чаком Флетчером и Полом Фентоном, а также нынешним генменеджером клуба Биллом Герином. При этом отмечается, что Капризов никогда не подписывал официального контракта с агентом.

Напомним, в НХЛ Капризов был задрафтован «Миннесотой» под 135-м общим номером в 2015 году.

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