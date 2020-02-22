Фердинанд об игре против Роналду: «Джону О′Ши нужен был кислородный баллон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о первых впечатлениях от форварда «Ювентуса» .

В 2003 году «МЮ» провел товарищеский матч со «Спортингом», за который выступал португалец. Вскоре после игры манкунианцы подписали Роналду.

«Мы играли со «Спортингом», наступил перерыв. Джону О′Ши тогда нужен был кислородный баллон.

Джон был просто разорван в клочья и сидел, задыхаясь. Мы просили его играть плотнее с Роналду, а он даже не мог нам ответить.

Честно говоря, я, Скоулз и Батт стояли там и говорили: «Этот парень невероятный, мы должны его подписать», – рассказал Фердинанд.