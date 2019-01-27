Татьяна Навка: «Аксенов передал Загитовой деньги в полном размере. На момент подписания контракта ни у Алины, ни у ее родителей не было ИП»

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с заместителем начальника отделения «Хрустальный» Эдуардом Аксеновым, которого подозревали в возможных финансовых махинациях при постановке шоу «Спящая красавица».

Главную роль в шоу исполнила олимпийская чемпионка Алина Загитова. За участие в шоу Аксенов получил более 8 млн рублей как актер.

«Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию.

Аксенов является официальным представителем Алины и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП», – написала Навка.

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