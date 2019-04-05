Московское «Динамо» договорилось о новом контракте с Яшкиным («Р-Спорт»)

Теги КХЛ Динамо Дмитрий Яшкин Р-Спорт Хоккей

Московское «Динамо» договорилось о подписании нового контракта с нападающим Дмитрием Яшкиным, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
 
«Московскому «Динамо» удалось договориться о новом контракте с Яшкиным.

Ожидается, что в ближайшие дни клуб объявит о подписании», – сообщил источник.
 
Срок действующиего контракта 27-летнего чешского форварда рассчитан до 30 апреля. 

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Яшкин провел 58 матчей, в которых набрал 63 (31+32) очка. В 6 матчах плей-офф набрал еще 6 (3+3) баллов. 

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