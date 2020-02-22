Вадим Евсеев: «Кроме Путина, варианта у нас нет. Какой Навальный? Давайте еще Собчак»

Теги премьер-лига Россия Вадим Евсеев Владимир Путин Уфа Алексей Навальный Политика Ксения Собчак Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму».

Что касается расследований Навального – пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка – молодец, хорошо сказал», – сказал Евсеев.

Широков о Навальном: «Я не настолько плохо выгляжу, чтобы подписаться на него. Что он сделал хорошего, «Кировлес» отжал?»

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