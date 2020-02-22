«Барса» заплатила 980 тысяч евро I3 Ventures, критиковавшей игроков клуба в соцсетях. Аудит признал, что сумма гораздо выше рыночной

Компания Price Waterhouse Coopers (PWC) провела аудит сделки «Барселоны» с фирмой I3 Ventures.

В феврале этого года стало известно, что «Барса» платила компании I3 Ventures, чтобы та через аккаунты в социальных сетях работала над улучшением имиджа президента клуба Жозепа Бартомеу и дискредитировала людей, имеющих отношение к клубу, в частности, в постах высмеивались Лионель Месси и Жерар Пике.

Каталонское издание Diario Sport эксклюзивно опубликовало несколько выводов первичного аудита:

1. PWC признает, что стоимость работы I3 Ventures была чрезмерной, намного превышающей рыночную стоимость. Цифровые консалтинговые компании обычно берут от 120 000 до 150 000 евро. «Барса» заплатила I3 Ventures 980 000 евро;

2. У I3 Ventures сомнительная репутация. Компания базируется в Уругвае, и странно, что выбрали именно ее, учитывая, что в Испании есть компании, которые могут предложить более качественные услуги по более выгодной цене;

3. Было доказано, что счет поделили на пять частей, чтобы избежать предоставления в специальный комитет. Счета были на 198 000 евро, чуть ниже отметки в 200 000, которая требует их передачу в специальную комиссию;

4. Контракты «Барсы» были заключены с пятью различными компаниями, связанными с I3 Ventures. Пункты были идентичны, как и проекты.

Расследование еще не закончено, а временно приостановлено из-за коронавируса.

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