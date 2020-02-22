Манчини о Ферги-тайм: «Если «МЮ» проигрывал дома, то добавляли пять минут. Если выигрывал – максимум две»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о экс-тренере Алексе Фергюсоне.

– В Англии стало знаменитым так называемое Ферги-тайм, когда Фергюсон дерзко показывал на часы судье прямо перед добавленными минутами. Минутами, в которые «МЮ» часто забивал.

– Знаете, как работало Ферги-тайм? Если «Юнайтед» проигрывал дома, то добавляли не меньше пяти минут. Если они выигрывали – максимум две.

За те годы, что я тренировал «Сити», мы изменили историю футбола Манчестера. Мы выиграли в дерби со счетом 6:1 – такого никогда не было и больше никогда не будет. В тот день можно было добавить много минут…

Говоря все это, я признаю, что Фергюсон был великим тренером, – рассказал Манчини.

Все снова говорят о Ферги-тайм. А знаете, как оно зародилось в 1993-м?

Манчини о главном достижении: «Победа в АПЛ с «Ман Сити». Мы взяли титул, совершив камбэк на последних секундах»