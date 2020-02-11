Хавьер Тебас: «Уход Месси из Ла Лиги не станет трагедией»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда «Барселоны» в «Интер».

«Я не думаю, что приход Месси в Серию А может решить их проблемы с долгами и высокими денежными сборами. Цифры серии А подчеркивают их экономические проблемы, которые, безусловно, Месси не решит.

Я бы хотел, чтобы Месси остался здесь [в Ла Лиге], но если он уйдет, это не будет трагедией.

Говорили, что без Криштиану Роналду Ла Лига потеряет много денег, но вместо этого мы только зарабатываем. Наличие игроков помогает, но они не являются неотъемлемой частью чемпионата», – сказал Тебас.

Моратти о Месси в «Интере»: «Владельцы должны попытаться. Это не запретная мечта»

Хавьер Тебас: «Уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси лучший в истории, и я не представляю Ла Лигу без него»