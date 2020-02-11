Антон Коченков: «Локомотив» хочет урезать зарплаты, игроки не хотят»

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Резервный вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о ситуации с сокращением зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.

«Провожу карантин, как все, кручу велосипед, стараюсь поддерживать форму.

Сокращение зарплат? Клуб хочет снизить, футболисты не хотят.

Не хотел бы комментировать ситуацию в «Локомотиве», у нас хотят урезать зарплаты, идет разговор.

Надеюсь, что мы доиграем этот сезон чемпионата России», – сказал Коченков в эфире «Матч ТВ»

Сообщалось, что игроки «Локомотива» отказались пойти на 40-процентное понижение зарплат.

Мещеряков об отказе игроков «Локо» от понижения зарплат: «Люди сидят на диване и что-то пишут. Могу анекдот рассказать» 

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