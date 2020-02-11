Василий Уткин: «Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о причинах перехода форварда в «Сочи» на правах аренды.

«Зенит» был непроизносимым хедлайнером января и февраля, потому что речь шла о Кокорине и «Сочи». «Зенит» там тоже фигурировал, но как кусок мяса в тарелке, до которого еще не дошла очередь – мы супчик хлебаем, Кокорин и «Сочи».

И параллельно появилась история, что Артем Дзюба отказал ся переход ить в « Тоттенхэм» , переговорив с Алексеем Миллером и решив остаться в России.

Дзюба действительно мечтал играть в Англии и очень хотел уехать после успешного ЧМ-2018. Поручено это было агенту Алану Агузарову, который, естественно, провалился в исполнении этого пожелания.



В одном из последних пассажей Дзюбы, когда он затронул меня, он снова наехал на агентов. На Ткаченко почему-то, который к нему никакого отношения никогда вообще не имел. Что может быть у Дзюбы плохого с Ткаченко? Только одно: Ткаченко – агент Смолова, а Смолов был конкурентом Дзюбы перед чемпионатом мира.

На чемпионате мира Дзюба его уделал, но то было на чемпионате мира, а до этого у Артема был очень сложный сезон, в котором он тоже не мог найти опору ни на агента, ни на клуб. Он ушел в аренду в «Арсенал», это памятная история, не буду о ней вспоминать.

В общем, ЧМ все изменил в жизни Дзюбы, он стал настоящим национальным символом, и в связи с этим у него, помимо прочего, появился коммерческий агент – Табрис Шахиди, очень известная фигура в российском шоу-бизнесе.

Шахиди долгое время пытался работать с Дзюбой. И истории, когда Артему в каждом месте для фото выносили грудных детей, – это чистый шоу-бизнес. И Табрис к этому имел совершенно прямое отношение.

Но теперь около Дзюбы Шахиди нет. Почему? Потому что человек не доверяет агентам: когда нужно делиться заработком, у Дзюбы на душе становится очень и очень ржаво. Шахиди уже нет, и всеми делами Дзюбы занимается коммерческий агент , там есть такая девушка Аня, она всем этим занимается.

И весной 2020 года Дзюба оказался человеком, у которого все яйца – а у него золотые яйца, вы же помните – сложены в одну корзину. Его коммерческие интересы представляет «Зенит», у него нет агента, идти ли ему в «Тоттенхэм», он советовался с Алексеем Миллером.

Звонок из Англии действительно был, это факт. Не знаю, какой степени заинтересованности. Точно звонил не лично Моуринью, но звонок действительно был, «Тоттенхэму» был нужен игрок штрафной площадки.

Сейчас у меня появилось четкое убеждение в том, что Дзюба, имея возможность уехать в Англию, имея возможность остаться в «Зените» в качестве национального символа, потребовал особенных условий.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер для того, чтобы Дзюба остался в «Зените», был готов на все встречные условия .

А , как вы знаете, очень не любит конкурентов: отношения со Смоловым в сборной, в истории с Кокориным Дзюба никогда и ни разу не поддержал его персонально.

Д зюба захотел, чтобы в «Зените» у него не стало конкурентов . У Дзюбы форма не ахти, а Кокорин был в безумной форме, это бросалось в глаза, все об этом говорили.

Вспомните первые игры «Зенита»: даже если Дзюбы нет, команда играла так, словно он был. Парень просто позаботился, чтобы конкурентов у него в команде не было. Да, есть Азмун, но он не конкурент в сборной.

Кокорин в «Сочи» – лучший футболист РПЛ месяца, он на устах у всех. Но Черчесов все равно говорит, что будь сейчас сбор, Кокорина он бы не вызвал. А Кокорин в «Зените» произвел бы совершенно другое впечатление. И в сборной с Комличенко у него просматривалась бы интересная связка.

Тут нет никаких прямых доказательств, все дело в одном телефонном разговоре. Это очень интересная история, в которой Дзюба остался единственным бенефициаром. «Зенит» и его имидж разрушены, «Сочи» стал притчей во языцех.

Ну а Кокорину уже нельзя навредить, он давно уже выступает в роли очень хорошего, беззащитного и совершенно без единой мысли человека. А в остальном – прекрасная комбинация.

Так или иначе, Кокорина сплавили в «Сочи», чтобы он не отсвечивал в «Зените» и не мешал Дзюбе оставаться национальным форвардом номер один», – сказал Уткин.

Уткин о Дзюбе в «Тоттенхэме»: «Чудо пиара. У Жозе в феврале уже никто не уточнит: «Мистер, вы ########?»