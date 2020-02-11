Игроки «Локомотива» недовольны формой предложения о снижении зарплат («Спорт-Экспресс»)

Переговоры с игроками по вопросу снижения зарплат по-прежнему не достигли результата, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки готовы пойти на урезание окладов. Но, по данным источника, они недовольны формой, в которой сделано предложение, а попытки их переубедить пока безуспешны.

Ранее сообщалось, что вратарь Гильерме выразил мнение команды, что генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе мало общается с футболистами и приходит к ним только с плохими новостями.

Наши клубы сокращают зарплаты: первым это сделал «Спартак», «Рубин» урезал наполовину, а «Динамо» воюет с игроками – они не хотят терять 40%