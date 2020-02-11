Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Нападающий Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией».
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, теперь соглашение Мюллера с «Баварией» будет действовать до 30 июня 2023 года.
Мюллер – воспитанник «Баварии». Он выступает за основу мюнхенского клуба с 2007 года.
В составе «Баварии» Мюллер 8 раз выиграл чемпионат Германии, по пять раз – Кубок и Суперкубок Германии. В 2013 году он стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В этом сезоне 30-летний форвард провел за «Баварию» 25 матчей в Бундеслиге, забил 6 мячей и отдал 16 голевых передач. Его полная статистика – тут.
#Müllered2023 ✍ pic.twitter.com/Tqecbuv6FW— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2020