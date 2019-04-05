Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

«Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым, информирует официальный сайт клуба.
Мартемьянов возглавлял команду с мая 2018 года. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» занял 4-е место в таблице Востока. В плей-офф клуб уступил «Сибири» в первом раунде (1-4 в серии).
По истечении срока контракта клуб также покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов.
Ассистенты главного тренера Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе в сезоне-2020/21.
Зубов и Питерс – в числе кандидатов на пост главного тренера «Автомобилиста» («СЭ»)