Мартемьянов покинул пост главного тренера «Автомобилиста»

принял решение завершить сотрудничество с главным тренером , информирует официальный сайт клуба.

Мартемьянов возглавлял команду с мая 2018 года. Под его руководством клуб дважды выходил в плей-офф Кубка Гагарина.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Автомобилист» занял 4-е место в таблице Востока. В плей-офф клуб уступил «Сибири» в первом раунде (1-4 в серии).

По истечении срока контракта клуб также покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов.

Ассистенты главного тренера Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе в сезоне-2020/21.

Зубов и Питерс – в числе кандидатов на пост главного тренера «Автомобилиста» («СЭ»)