Дмитрий Губерниев: «Конфликт внутри СБР исчерпан, конференции с выборами нового президента не будет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что конфликт внутри Союза биатлонистов России (СБР) исчерпан.
Сегодня состоялось заседание правления СБР.
«Ждем протокол правления СБР. Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан!
Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял!
Наши спортсмены теперь точно всех победят!» – написал Губерниев.
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