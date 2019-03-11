Дмитрий Губерниев: «Конфликт внутри СБР исчерпан, конференции с выборами нового президента не будет»

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что конфликт внутри Союза биатлонистов России (СБР) исчерпан.

Сегодня состоялось заседание правления СБР.

«Ждем протокол правления . Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан!

Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял!

Наши спортсмены теперь точно всех победят!» – написал Губерниев.

Вот теперь Драчев реально влип: бизнесмен из Питера (тоже работает в СБР) обвиняет в нарушениях закона и готовит переворот

Письмо-ультиматум в биатлоне: комичнее Драчева – только бунтари, которые гонят его в отставку

Мы участвуем в биатлонных выборах: снимаем Драчева, зовем Пихлера и предлагаем концепцию новой сборной