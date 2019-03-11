Дмитрий Губерниев: «Конфликт внутри СБР исчерпан, конференции с выборами нового президента не будет»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что конфликт внутри Союза биатлонистов России (СБР) исчерпан. 

Сегодня состоялось заседание правления СБР. 

«Ждем протокол правления СБР. Он будет 8-го утром, конфликт внутри организации, по моей информации, исчерпан!

Конференции не будет, привет биатлонному ГКЧП, тренеров сборной утвердят 10-го апреля! Обстановка рабочая! Именно так я и предполагал, здравый смысл никто не отменял!

Наши спортсмены теперь точно всех победят!» – написал Губерниев. 

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