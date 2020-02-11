«МЮ» может потерять 116 млн фунтов, если сезон отменят. «Сити» – 109 млн, «Ливерпуль» – 102 млн

Стало известно, какие суммы потеряют английские клубы в случае отмены сезона АПЛ.

Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона, базируясь на их доходах от телеправ, рекламы, а также от проведения матчей.

Наибольшую сумму при таком раскладе потеряет (116,4 млн фунтов). На втором месте по предполагаемым потерям находится «Манчестер Сити» (109,3 млн фунтов). На третьем – (102,6 млн фунтов).

Потери клубов АПЛ в случае отмены сезона:

1. «Манчестер Юнайтед» – 116,4 млн (телеправа – 48 млн, проведение матчей – 17,6 млн, реклама – 50,8 млн)

2. – 109,3 млн (53,5 млн; 13,9 млн; 41,7 млн)

3. «Ливерпуль» – 102,6 млн (55,2 млн, 13,6 млн; 33,8 млн)

4. – 91 млн (49,3 млн; 10,9 млн; 30,9 млн)

5. «Тоттенхэм» – 83 млн (41,9 млн; 16,8 млн; 24,3 млн)

6. – 74,8 млн (40 млн; 15,4 млн; 19,4 млн).

Полностью с предполагаемыми потерями клубов можно ознакомиться здесь.

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