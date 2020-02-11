«МЮ» может потерять 116 млн фунтов, если сезон отменят. «Сити» – 109 млн, «Ливерпуль» – 102 млн

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм кризис деньги коронавирус Футбол

Стало известно, какие суммы потеряют английские клубы в случае отмены сезона АПЛ.

Британское издание Daily Mail подсчитало приблизительные потери клубов АПЛ в случае отмены сезона, базируясь на их доходах от телеправ, рекламы, а также от проведения матчей.

Наибольшую сумму при таком раскладе потеряет «Манчестер Юнайтед» (116,4 млн фунтов). На втором месте по предполагаемым потерям находится «Манчестер Сити» (109,3 млн фунтов). На третьем – «Ливерпуль» (102,6 млн фунтов).

Потери клубов АПЛ в случае отмены сезона:

1. «Манчестер Юнайтед» – 116,4 млн (телеправа – 48 млн, проведение матчей – 17,6 млн, реклама – 50,8 млн)

2. «Манчестер Сити» – 109,3 млн (53,5 млн; 13,9 млн; 41,7 млн)

3. «Ливерпуль» – 102,6 млн (55,2 млн, 13,6 млн; 33,8 млн)

4. «Челси» – 91 млн (49,3 млн; 10,9 млн; 30,9 млн)

5. «Тоттенхэм» – 83 млн (41,9 млн; 16,8 млн; 24,3 млн)

6. «Арсенал» – 74,8 млн (40 млн; 15,4 млн; 19,4 млн).

Полностью с предполагаемыми потерями клубов можно ознакомиться здесь.

Клубы АПЛ могут потерять 1,137 млрд фунтов из-за кризиса. Игроков просят урезать зарплату на 30%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья