Форвард «Локомотива» Денисенко продолжит карьеру во «Флориде»

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Григория Денисенко, сообщил, что форвард продолжит карьеру во «Флориде».

Срок действующего контракта 19-летнего россиянина истекает 30 апреля. Нападающий был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2018.

«Флорида» дает контракт на три года и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне.

Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает», – сказал Исаков.

В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 38 матчах и набрал 12 (6+6) очков.

В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным призером МЧМ-2020.