Форвард «Локомотива» Денисенко продолжит карьеру во «Флориде»

Теги Локомотив молодежная сборная России переходы Флорида НХЛ Сергей Исаков КХЛ Григорий Денисенко ТАСС Хоккей

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Григория Денисенко, сообщил, что форвард продолжит карьеру во «Флориде».

Срок действующего контракта 19-летнего россиянина истекает 30 апреля. Нападающий был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте НХЛ-2018. 

«Флорида» дает контракт на три года и ждет Денисенко. Они готовы видеть его в команде в следующем сезоне.

Я уведомил руководство «Локомотива», клуб знает, что он уезжает», – сказал Исаков.

В минувшем регулярном чемпионате форвард принял участие в 38 матчах и набрал 12 (6+6) очков.

В шести матчах плей-офф он забросил одну шайбу. В составе молодежной сборной России Денисенко стал серебряным призером МЧМ-2020.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья