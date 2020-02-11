Бундеслига планирует пускать на матчи 239 человек, в том числе 30 журналистов и 4 болбоев

Немецкая футбольная лига (DFL) планирует в любом случае доиграть этот сезон Бундеслиги.

По данным Bild, в DFL уже разработали план по допуску людей на арены.

Так, общее число людей на стадионе будет ограничено 239. От команд смогут присутствовать суммарно только 126 человек – игроки, а также тренерский штаб и врачи в числе максимум 8 человек.

На трибунах будет 30 журналистов и 36 представителей телевидения, количество болбоев сократят с 12 до 4. На трибунах суммарно будут присутствовать только 113 человек. Каждому клубу также разрешат заявить по 8 представителей делегации.

Болельщиков и вип-гостей на трибунах во время матчей не будет.